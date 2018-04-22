Вера Сотникова не смога сдержать возмущения и устроила скандал в аэропорту

Актриса рассказала о неприятном случае. Веру Сотникову возмутило, что ее заставили замерять дамскую сумку, хотя эта вещь не считается ручной кладью. Она призвала гендиректора поменять правила.

Вера Сотникова часто передвигается по России на самолетах. Актриса родом из Волгограда, откуда путешествует в столицу популярным лоукостером. Во время регистрации на рейс звезда столкнулась с рядом трудностей. Сотрудники аэропорта попросили Сотникову измерить свою ручную кладь.

«У меня потребовали женскую сумку, чтобы поместить в измеритель ручной клади! Я долго объясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены было сказано: «Я здесь начальник и решаю, что делать». На мой отказ дать ему в руки свою сумку, он пригрозил не посадить меня на самолёт! Взяв мою ручную кладь и мою женскую сумку-рюкзачок со стразами стал буквально впихивать в калибратор! Он помял мне дорогую косметику, слетели с рюкзака стразы. Но, бог с ней, с косметикой! Во всех аэропортах мира знают различия ручной клади от женской сумки и попросить открыть ее у меня могут только на досмотре!» - отметила Сотникова.

По ее словам, эта ситуация повторяется уже в третий раз. Вера называет такое поведение сотрудников авиакомпании неподобающим, так как от него остается «жуткий осадок». Сотникова посоветовала гендиректору перевозчика поменять правила. «Чтобы не доводить людей до инфаркта», - добавила ведущая передачи «Битва экстрасенсов».

В Волгограде жила родная мать Сотниковой. Женщина ушла из жизни осенью 2017 года. Она долго болела и проходила лечение в медицинском учреждении. Мама Сотниковой лежала в реанимации, однако в конце ноября ее жизнь оборвалась. «Очень больно. Знаю одно - моя жизнь уже больше никогда не будет прежней», - делилась эмоциями актриса. Восемь лет назад скончалась ее родная сестра.

Когда Сотникова поехала работать в Москву много лет назад, она оставила ребенка в Волгограде. До сих пор она не может себе это простить. «Я обожаю сына. Если бы не воспитательные моменты, бы отдала ему все, что заработала. Сын меня не упрекает, понимает, что я старалась ради него. Говорит: «Мам, да ты что? Все нормально. Если бы ты осталась, то работала бы на заводе за копейки». А я все равно чувствую переизбыток материнской нежности, которую не отдала ему», - поведала Сотникова.



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