Началова знала точную дату своей кончины



Певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти, сообщила помощница артистки Анна Исаева.

Исаева отметила, что скептически относится к словам гадалок и экстрасенсов, однако у Началой была совершенно другая позиция. Помощница певицы вспомнила случай, когда гадалка сообщила артистке о том, что на нее якобы навела порчу завистливая подруга. Началова поверила ей на слово и разорвала отношения с приятельницей, с которой дружила много лет.

Помощница отметила, что именно эта подруга помогла убитой горем семье Началовой в организации похорон певицы. При этом приятельница тяжело восприняла новость о трагедии.

«Она плакала навзрыд, в голос, истошным криком кричала», — вспоминает Исаева.

«Когда мы собрались дома у Юли, растерялись, — приводит слова помощницы Наваловой «Дни.ру». — Ни у кого не было подобного опыта – хоронить артистов. И эта девушка очень помогла связями. Она подключила всех нужных людей, вплоть до министра, которые помогли решить все вопросы».

Исаева добавила, что Началова частенько обращалась к экстрасенсам. Уже на похоронах артистки она вдруг вспомнила, что один из них назвал точную дату смерти звезды. Собеседник Началовой предупредил, что 16 марта 2019 года станет для нее «страшным, фатальным числом».

«Мы тогда не придали этим словам абсолютно никакого значения: до даты было далеко, — призналась Исаева. — И в момент похорон я об этом вспомнила: у меня на цифры феноменальная память».

Имя человека, давшего роковой прогноз, помощница не могла вспомнить. Она отметила, что, если бы Началова была жива, то точно бы сказала, кто это был, пишет «Собеседник».

16 марта этого года Началова скончалась в возрасте 38 лет. Врачи диагностировали у нее заражение крови, сердечную недостаточность, подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Певица похоронена на Троекуровском кладбище.



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