Сын Цывиной поведал о проблемах актрисы с алкоголем



В последние годы жизни актриса Ирина Цывина страдала от алкогольной зависимости, сообщил ее сын Евгений Благонравов.

Андрей Малахов посвятил один из выпусков своей передачи «Прямой эфир» недавно скончавшейся актрисе Цывиной. Участие в ток-шоу принял ее сын, который рассказал о последних годах жизни матери, заметив, что «друзьями были те, кто носил алкоголь».

«У мамы так сложилось, что те, кто алкоголь ей носит, становились ее друзьями», — пояснил он.

Он отметил, что это привело к тому, что Цывина тайно прописала в квартиру свою крестницу Сашу Клименко, которая также приехала на передачу. Сын актрисы негативно отреагировал на девушку. Благонравов пояснил, что Клименко больше не прописана в квартире матери.

Кроме того, гости шоу Малахова рассказали, что в прошлом году актриса бросила пить. Они вспомнили о том, что на дне рождения подруги Цывина не притрагивалась к алкоголю, передает RT.

Кроме того, по словам ее знакомой Ольги Спиркиной, актриса принимала таблетки. Люди из окружения актрисы заметили, что в последнее время женщина изменилась и будто светилась от счастья, передает «Царьград».

Ранее Благонравов признался, что предчувствовал смерть своей матери. Он рассказал, что 18 апреля никак не мог уйти на работу. Что-то постоянно тянуло его к матери. Когда он вернулся домой, то обнаружил Цывину мертвой. Подруга актрисы также обратила внимание на свои дурные предчувствия из-за того, что Цывина в последнее время жаловалась на недомогание.



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