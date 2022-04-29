Алжир может прекратить поставки газа в Испанию

Согласно действующим контрактам, Алжир занимается поставками голубого топлива в Испанию. Существующие договоренности предполагают, что поступающий в Испанию газ будет оставаться на территории государства. Таким образом, реверс топлива в другие страны является нарушением достигнутых договоренностей.

Власти Алжира узнали о планах Испании запустить реверс газа. Они подчеркнули, что нарушение контракта может грозить Испании его разрывом. Также Алжир уточнил, что готов увеличить объем поставок газа в ЕС в случае, если поставки из России прекратятся.

Rusfact.com