Мобильное приложение Сбербанка будет работать по-новому

Пресс-служба Сбербанка сообщила о том, что с 28 апреля работа мобильного приложения претерпела некоторые изменения. Из-за введенных против России санкций, пользователи перестанут получать push-уведомления при совершении каких-то операций. Ранее такие уведомления отправлялись клиентам банка при зачислении денежных средств или их списании с карты.

Вместо push-уведомлений клиенты Сбербанка будут получать смс-сообщения с официального номера 900. В банке также заверили, что изменения не отразятся на стоимости услуг, предоставляемых клиентам.

Rusfact.com