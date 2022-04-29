Мобильное приложение Сбербанка будет работать по-новому

Russf Апр 29, 2022 Интересное

Пресс-служба Сбербанка сообщила о том, что с 28 апреля работа мобильного приложения претерпела некоторые изменения. Из-за введенных против России санкций, пользователи перестанут получать push-уведомления при совершении каких-то операций. Ранее такие уведомления отправлялись клиентам банка при зачислении денежных средств или их списании с карты.

Вместо push-уведомлений клиенты Сбербанка будут получать смс-сообщения с официального номера 900. В банке также заверили, что изменения не отразятся на стоимости услуг, предоставляемых клиентам.

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