Компания «Боржоми» остановила производство

Russf Апр 29, 2022 Интересное

Оба завода компании «Боржоми» прекратили свою работу. Как пояснило руководство фирмы, это вынужденная мера, связанная с финансовыми трудностями. Проблемы у компании появились на фоне введенных санкций, так как владельцем фирмы является структура Альфа-групп.

На данный момент фирма имеет ограниченный доступ к банковским счетам и не может получать валютную прибыль. Кроме того, трудности есть с реализацией производимой продукции. Руководство компании надеется на благополучное разрешение ситуации в ближайшее время.

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