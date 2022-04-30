Ввоз незарегистрированных лекарств могут обложить штрафом

Russf Апр 30, 2022 Интересное

В настоящее время одна из статей КоАП РФ освобождает от штрафа за импорт незарегистрированных на территории России лекарств, если они одобрены ВОЗ. Однако Государственная Дума России планирует рассмотреть этот вопрос с целью отмены этого положения.

По словам инициаторов проекта, в РФ действует четко отлаженная система контроля за качеством лекарств. Поэтому все ввозимые препараты должны проходить российскую регистрацию. В том случае, если Госдума примет поправки, КоАП РФ будет предусматривать штраф за импорт незарегистрированных лекарств.

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