Понаровская считает позором присуждение звания народного артиста



Джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская возмущена присуждением ей звания заслуженного артиста. По мнению актрисы и телеведущей, лучше бы это сделали посмертно. Об этом она заявила в эфире шоу «Привет, Андрей!», выпуск которого был посвящен памяти Юлии Началовой.

Артистка не оценила присвоение звания и призналась, что ей было неловко принимать поздравления, а получить «народного» Загрузка... в таком возрасте — и вовсе «позор». При этом исполнительница не исключила, что ее громкое заявление вырежут из эфира.

«Получить это звание в 66 лет — это позор! Понимаете?» — сказала Понаровская.

Несколько лет назад Понаровская решила прервать музыкальную карьеру и отдохнуть. По словам артистки, она так устала от шоу-индустрии, что ей захотелось «спрятаться». На какое-то время она прервала контакт со многими близкими друзьями и приятелями, в том числе с Началовой, которая когда-то была ее подопечной.

Певица обратила внимание на то, что Началова также не имела почетного звания, несмотря на то, что с детства ярко блистала на большой сцене.

Ранее пиар-менеджер Понаровской Лера Тувина призвала общественность и журналистов не требовать от артистки реакции после смерти исполнительницы Началовой в социальных сетях и не устраивать «пиар на костях» ради хайпа и рейтингов. Тувину крайне возмутило поведение журналистов после известия о том, что артистка ушла из жизни.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







