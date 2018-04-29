Умер старейший актер РАМТ Геннадий Печников

29.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Умер старейший актер РАМТ Геннадий ПечниковВ театре РАМТ, в котором актер проработал 65 лет жизни, его называли человеком-легендой.

На 92-м году жизни скончался народный артист РСФСР Геннадий Печников. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодёжного театра.

— 27 апреля ушёл из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет. Менялись названия и репертуар, а Геннадий Михайлович всегда оставался вместе с родным театром — центральным детским, молодёжным, — говорится в сообщении.

Геннадий Михайлович создал множестве уникальных образов. Он играл Дубровского, Молчалина, Чацкого, Чичикова и других героев. На сцене РАМТ он поставил в том числе такие спектакли, как "Двадцать лет спустя", "Как закалялась сталь", "Бедность не порок".

— Светлая вам память, Геннадий Михайлович! Спасибо за любовь и преданность молодёжному театру, — отметили в РАМТ.

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