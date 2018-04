«Словно время остановилось»: ABBA записала две новых песни

Шведский квартет впервые после произошедшего тридцать лет назад распада собрался в студии звукозаписи. Результатом воссоединения артистов стали две песни, одну из которых — I Still Have Faith In You («Я всё ещё верю в тебя») — исполнят цифровые копии музыкантов. Заявление группы вызвало бурю восторга среди фанатов, многие из которых связали объединение с другой громкой новостью пятницы — встречей лидеров КНДР и Южной Кореи.

В пятницу 27 апреля стало известно, что распавшийся в начале 1980-х годов шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал совместные композиции. Об этом сообщается в релизе, опубликованном в официальном аккаунте группы в Instagram.

В заявлении говорится, что решение продвинуться в истории с виртуальным турне (в ходе которого композиции будут исполнять цифровые копии музыкантов) имело весьма неожиданные последствия.

«Все четверо почувствовали, что спустя 35 лет было бы здорово объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали. Такое ощущение, будто время остановилось, а мы просто уходили на короткие выходные» — отмечается в релизе.

Результатом похода в студию стали две новые песни, и одну из них — I Still Have Faith In You («Я всё ещё верю в тебя») будут исполнять цифровые версии музыкантов в телевизионном фильме, релиз которого ожидается в декабре 2018 года.

«Мы, возможно, постарели, но эта песня новая. И это замечательно», — заключили музыканты.

Золотое десятилетие

Шведский квартет ABBA является одним из самых успешных коллективов в истории поп-музыки. Согласно разным оценкам, группа продала более 380 млн альбомов и синглов с момента победы на Евровидении в 1974 году с песней Waterloo.

Пик популярности группы пришёлся на 1978-1979 годы. Тогда музыканты выпустили свой шестой студийный альбом Voulez-Vous, сингл Summer Night City и песню Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight).

На момент основания коллектива Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были женаты, а Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад жили вместе (позднее они также поженились), однако впоследствии отношения в парах испортились. В 1981 году разлад между участниками группы стал очевиден — брак музыкантов распался, а Бьорн и Бенни связали себя узами брака с другими женщинами.

Последнее официальное выступление ABBA состоялось в эфире британского телевидения в декабре 1982 года. В последующие годы участники квартета уже вели работу над частными проектами.

За десять лет существования ABBA записала восемь альбомов, издала почти столько же официальных сборников, несколько «бокс-сетов», 73 сингла, 33 клипа и четыре видео-альбома.

Музыканты неоднократно говорили, что уже никогда не соберутся вместе. «К сожалению, этот вопрос не актуален. Я могу точно сказать, что ABBA вместе выступать не будет», — отмечал Бьорн Ульвеус накануне открытия музея группы в 2013 году.

Однако в 2016 году музыкантов всё же удалось увидеть на сцене в полном составе — артисты исполнили песню Me and I из альбома Super Trouper на закрытой вечеринке в одном из отелей Стокгольма.

Осенью 2017 года стало известно, что ABBA готовится устроить виртуальное турне, во время которого композиции будут исполнять цифровые копии участников квартета — аватары.

Связали ABBA с Ким Чен Ыном

Новость о сотрудничестве участников коллектива произвела настоящий фурор в социальных сетях.

«Моя мечта становится явью», — рассказывает одна из пользовательниц Instagram в комментариях к записи с заявлением группы.

«Вау! Этого я никак не ожидала — не могу дождаться услышать и увидеть результаты», — отмечают там же.

Интернет-пользователи радовались и удивлялись воссоединению музыкантов не меньше, чем другому важному событию этой пятницы — переговорам между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Сначала корейское мирное соглашение, теперь новая музыка от ABBA — что дальше?» — пишет один из пользователей Twitter.

«Кореи встречаются, участники ABBA воссоединяются. Я думал, что эти две вещи никогда не произойдут на моём веку», — признаётся другой.

Некоторые пользователи иронично подчёркивают, что данные события могут быть взаимосвязаны.

«Было бы замечательно, если бы мы обнаружили, что Ким Чен Ын согласился окончить войну и начать денуклеаризацию, только если ABBA запишут новые песни вместе. Разве нет?» — отмечают в соцсети.

Разумеется, пользователи не могли не обыграть такую новость снимком с официальной встречи президентов Франции и США. Супругов Трамп и Макрон, принявших участие в резонансной фотосессии, называли «Аббой» ещё несколько дней назад, однако теперь эти шутки обрели новый смысл.



