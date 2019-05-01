Алсу обещает сделать заявление по поводу скандала на детском «Голосе»



Певица Алсу сделает заявление по поводу скандала на шоу «Голос. Дети», в котором победила ее дочь Микелла Абрамова, рассказала пресс-секретарь артистки Нина Пономарева.

Представительница певицы отметила, что Алсу со временем прокомментирует итоги проекта и выскажется по поводу участия дочери в детском «Голосе». Загрузка... Правда, конкретных сроков пресс-секретарь звезды не назвала.

«Как посчитает нужным, тогда и ответит», — сказала представительница Алсу в беседе с «ТВЦ».

Вместе с тем Пономарева отметила, что Алсу неприятно, что так много людей ополчилось против ее 11-летнего чада.

Артистка пока не дала ни одного комментария после победы дочери на «Голосе. Дети», она также отключила функцию комментариев на своей странице в Instagram.

В то же время известно, что певица не сидит дома. Звезда вместе со своей подругой, певицей Зарой на днях посетила собрание комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Напомним, победительницей шестого сезона детского «Голоса» стала дочь Алсу, которая набрала рекордные 56% голосов. Такие результаты взбудоражили поклонников шоу и интернет-пользователей. Многие посчитали, что итоги голосования были «проплачены». В настоящее время Первый канал проводит внутреннее расследование с привлечением специалистов международной компании.



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