Суд взыскал с Ярмольника более 430 тысяч рублей из-за аварии

01.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Суд взыскал с Ярмольника более 430 тысяч рублей из-за аварии
Хамовнический суд Москвы постановил взыскать 432 тысячи рублей компенсации с актера Леонида Ярмольника за поврежденный в аварии автомобиль Mercedes Benz.

«Взыскать с Ярмольника в пользу истца 432 тысячи рублей», — огласил постановление судья Руслан Петручак.

Суд, кроме того, обязал актера выплатить 7 тысяч рублей госпошлины в бюджет страны. Загрузка...

Как следует из иска, авария произошла по вине артиста 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. Столкнулись четыре автомобиля, среди них был и указанный Mercedes.

Машина была отремонтирована в специализированной организации. По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Ольги Мышеловой, часть затрат на ремонт покрыла страховка, однако владельцу пришлось дополнительно заплатить еще более 800 тысяч рублей. Именно эту сумму истец просил взыскать с Ярмольника.

Юристы артиста предлагали заключить мировое соглашение и выплатить 310 тысяч рублей, что возместило бы убытки в рамках рыночной стоимости. Однако истец ответил отказом и продолжал настаивать на выплате всей заявленной в иске суммы.

Ранее российская исполнительница Марина Абросимова (МакSим), которая на прошлой неделе попала в дорожно-транспортное происшествие, рассказала в аудиообращении к поклонникам о своем самочувствии после произошедшего.

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