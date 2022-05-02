Россиянам больше не потребуется указывать телефон при заключении договора

Представители российских властей обратили внимание на то, что во многих случаях при заключении договоров на покупку различных товаров и услуг, россиян вынуждают передавать свои персональные данные. В частности, большинство интернет-магазинов осуществляет продажу только после указания номера телефона гражданина. Впоследствии персональные данные используются для рекламных рассылок и других целей.

Президент России подписал новый закон, который допускает заключение договора без указания персональных данных гражданина. Более того, если россиянину отказывают по причине отсутствия телефона, например, это считается незаконным. Однако вопрос имеет ряд исключений, прописанных в законодательстве.

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