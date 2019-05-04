8 знаменитостей, которые родились в российской глубинке

Знаешь литы, кто самый знаменитый уроженец города, в которомты родился и живешь? Так уж сложилось, что жители крошечных поселков с населением менее 200 человек могут похвастаться личным знакомством с людьми, за которыми сейчас следят миллионы.

К примеру, Сати Казанова провела детство в поселке, подверженном оползням, а рождение Валерия Леонтьева стало единственным значимым событием для незаметного села Усть-Усы, в котором насчитывается чуть более 1 000 человек. В этом материале мы поговорим о знаменитостях, которые провели детство в деревнях.

Лариса Гузеева

Известная актриса и телеведущая родилась в селе Буртинское Оренбургской области. Ее воспитывали отчим и мать, работавшая учительницей. Родного отца Лариса никогда не видела.

Юрий Никулин

Легендарный актер родился в крошечном городке Демидове, что в Смоленской области. Он с детства мечтал играть в кино и пробовался в ГИТИС, но там в нём не увидели актерских задатков, да и внешность Никулина им не понравилась. Загрузка... Тогда он решил стать артистом цирка…



Жанна Агузарова

О месте рождения Жанны Агузаровой тяжело говорить с полной уверенностью, ведь сама артистка подделывала свой паспорт, представляясь другим человеком. Тем не менее считается, что она родилась в поселке Туртас, что в Тюменской области. Увы, певица не любит делиться подробностями биографии…

Сати Казанова

Роскошная певица, актриса и модель провела детство в Верхнем Куркужине, селе в Кабардино-Балкарии. Благо Сати уже давно покинула Верхний Куркужин, так как это место находится в опасной геологической ситуации из-за подверженности к оползням.

Хабиб Нурмагомедов

Бесспорно, непобедимый Хабиб — один из лучших бойцов смешанных боевых искусств. Сегодня о нём знают не только 175 жителей Сильди, крошечного села, в котором родился чемпион, но и миллионы людей по всему миру.

Леонид Быков

Звезда фильма «В бой идут одни “старики”» родился в селе Знаменка, что в Донецкой области. В 10-летнем возрасте Леонид вместе с родителями перебирается в Краматорск, где актер впервые стал покорять сцену.

Валерий Леонтьев

Голосистый певец и любитель экстравагантных костюмов родился в селе Усть-Усе, что в Республике Коми. Население Усть-Усы едва превышает тысячу человек, и пока что Леонтьев для них — единственный повод для гордости.

Нонна Мордюкова

С момента рождения Нонны Мордюковой и до сегодняшнего дня Константиновка преобразилась из небольшого села с парой тысяч жителей в город с развитой промышленностью и 70-тысячным населением.

Как видишь, успех в жизни мало зависит от места рождения, и кумирами миллионов становятся не только уроженцы бурных мегаполисов, но и не лишенные таланта жители далекой глубинки.

Детям знаменитостей куда легче в этом плане, ведь их путь к успеху уже проложен звездными родителями.



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