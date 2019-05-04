Дочь Началовой отдыхает с новой семьей своего отца

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга опубликовала в Instagram новую видеозапись. На кадрах можно увидеть дочь спортсмена от первого брака с певицей Юлией Началовой – Веру. Девочка проводит майские праздники в обществе новой семьи своего отца.

Все вместе они отправились к стадиону «Лужники». Там Вера Алдонина нарисовала картину. Загрузка... «Вера – художница. Рисует картину. Крутая картина. Да, Вер?», — прокомментировала видео Ольга Алдонина. Затем семейство отправилось обедать. Ели они лапшу с креветками.

После все отправились играть в настольный футбол. Вере даже удалось забить гол. На кадрах девочка смеется. Судя по всему, Ольге Алдониной удалось заменит ребенку мать. Во всяком случае, Вера на кадрах видеозаписи смеется и радуется жизни.

Напомним, что мать девочки, известная певица Юлия Началова, скончалась 16 марта в одной из московских клиник от остановки сердца. Звезда долгие годы страдала подагрой. Исполнительница запустила болезнь. У нее из-за инфекции начался абсцесс. Она поздно обратилась за помощью. Похоронили певицу 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. Проститься с ней пришли звезды шоу-бизнеса, спорта, а также сотни простых москвичей, которые были влюблены в ее творчество.



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