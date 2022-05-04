Иммунологи прокомментировали текущую ситуацию с коронавирусом

По словам специалистов, сейчас в России происходит скрытая волна COVID. Она характеризуется отсутствием всплесков, которые были при появлении штаммов «омикрон» и «дельта». Однако распространение заболевания продолжается.

Иммунологи считают, что подобные колебания числа новых заболевших — это естественная характеристика любой инфекции. Кроме того, на рост случаев влияет отмена части ограничительных мер. Также специалисты отмечают, что вакцинация в настоящее время проводится слабыми темпами, что тоже влияет на рост заболеваемости.

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