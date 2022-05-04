НПЗ Китая увеличили закупки российской нефти

Russf Май 4, 2022 Интересное

Независимые нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Китае, увеличили объем закупок российской нефти. По словам экспертов, существует несколько причин, которыми можно объяснить эту тенденцию.

Во-первых, российская нефть сейчас продается «с большими скидками». Во-вторых, увеличение объема закупок можно объяснить страхом перед вторичными санкциями. В случае их введения, государственные трейдеры будут ограничены в своих действиях. Поэтому в настоящее время они передают часть своих квот частным НПЗ.

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