НПЗ Китая увеличили закупки российской нефти

Независимые нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Китае, увеличили объем закупок российской нефти. По словам экспертов, существует несколько причин, которыми можно объяснить эту тенденцию.

Во-первых, российская нефть сейчас продается «с большими скидками». Во-вторых, увеличение объема закупок можно объяснить страхом перед вторичными санкциями. В случае их введения, государственные трейдеры будут ограничены в своих действиях. Поэтому в настоящее время они передают часть своих квот частным НПЗ.

Rusfact.com