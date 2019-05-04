Киркоров решил защитить дочь Алсу



Известный российский певец Филипп Киркоров поддержал дочь Алсу Микеллу Абрамову, которая победила на шоу «Голос. Дети».

Артист во время празднования своего дня рождения обратился к гостям и стал рассуждать, почему разразился скандал вокруг победы на «Голосе» маленькой исполнительницы.

Король эстрады, обращаясь к сыновьям Елены Север и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева Юркиссу и Владимиру, напомнил, что 11-летняя Микелла Абрамова и ее семья стали жертвами травли. Загрузка... Он заступился за дочь Алсу.

«Посмотрите, что произошло с дочкой Алсу Микеллой. Ведь девочка эта — не самая плохая певица. Но вот посмотрите на ее примере, что творят с детьми известных людей и их родственниками», — приводит KP.Ru слова 52-летнего певца.

Он, обращаясь к детям, отметил, что на них лежит большая ответственность, и выразил уверенность, что они справятся со всеми жизненными трудностями.

Напомним, громкий скандал вокруг детского «Голоса» произошел после победы Микеллы Абрамовой — дочери Алсу — на песенном телеконкурсе. Девочка получила рекордные 56% голосов. Поклонники проекта и интернет-пользователи удивились результатам голосования и заявили, что итоги «Голоса» были «проплачены». После этого Первый канал привлек специалистов международной компании и начал проводить проверку.

Ранее стало известно, что известная российская певица Алла Пугачева встретилась с участниками «Голоса», которые проиграли Микелле Абрамовой. На встрече, на которой также присутствовала певица и наставница «Голоса. Дети» Светлана Лобода, были Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян и Анастасия Иванова. Примадонна, Лобода и юные таланты пообщались в элитном ресторане на Рублевке. Пугачева также вручила детям «Золотые звезды».



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