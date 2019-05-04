Внук Пугачевой рассказал о результатах своего медицинского обследования

Внуку примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никите Преснякову проводили полное медицинское обследование. О причинах обращения к медикам молодой человек рассказал в своем Instagram.
По словам Преснякова, с 2015 года он исключил из своего рациона мясо и теперь решил проверить состояние здоровья. На фото, в подписи к которому музыкант рассказал о чек-апе (полное медицинское обследование, от англ. check-up. — Прим. Загрузка... ФАН), Пресняков изображен вместе с врачом клиники, где Никита сдавал анализы.
Пресняков тут же похвастался,«что все оказалось более, чем отлично». Кроме того, по словам молодого человека, «врач поддержал с выбором и сказал, что всем бы такого пожелал».
Подписчики музыканта восприняли сообщение неоднозначно. Некоторые заявили, что тоже не едят мясо и счастливы, и здоровы. Кто-то отметил, что «пока Пресняков выезжает на внутренних ресурсах» и посоветовали «показаться лет в 40».
«Не с чем сравнивать, теперь ешь мясо 2 года и сдай анализы, потом обсудим», — написала tanyanovikova29.
Нашлись и те, кто с сарказомом «похвалил» Преснякова.
«Молодец, Никитос! И темку хайповую поднял и на рекламе заработал!)», — посмеялась sia_mom_spb.
В ответ музыкант заявил, что это неправда.
«Я ничего не зарабатывал», — заверил Пресняков.
Но подписчица снисходительно посоветовала ему не оправдываться.
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