Певец Влад Топалов попал в ДТП

Вчера, 2 мая, певец Влад Топалов по дороге в московский аэропорт попал в дорожную аварию. Об этом артист рассказал в Instagram.

По его словам, рано утром он съездил в церковь, а потом собирался вылететь к супруге — телеведущей Регине Тодоренко — и ребенку в другой город.

«Собирался и в аэропорт, к жене и сыну. Загрузка... И на 26-м км трассы в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круиз-контроле» 115 км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут ни при чем. (Это я для «умников» сразу пишу.) Его подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь», — написал Топалов.

Он отметил, что машина довольно сильно помята и ее придется отдать в ремонт на длительное время. Однако в ДТП никто не пострадал.

Виновником аварии оказался пенсионер, который, по словам певца, и сам ужасно растерялся и расстроился. Топалов подчеркнул, что не злится на мужчину и они довольно мило пообщались.

«Но тем не менее я расстроен. И настроение грустное. <…> Берегите друг друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его», — добавил артист.

Ранее стало известно, что певица МакSим попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт в одной из стран Европы.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







