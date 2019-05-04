Успенская считает «отстранение» Алсу от Евровидения «чьей-то местью»



Российская певица Любовь Успенская сообщила, что Алсу могли «отстранить» от Евровидения — 2019 из мести.

В среду, 1 мая, в пресс-службе медиахолдинга ВГТРК сообщили, что итоги международного песенного конкурса Евровидение — 2019 в прямом эфире телеканала «Россия» назовет пианист Иван Бессонов. Ранее сообщалось, что итоги конкурса огласит певица Алсу, которая уже неоднократно выступала в этой роли.

Причины замены ведущего не объяснялись, но Любовь Успенская считает, что это может быть связано с «чьей-то местью». Загрузка...

«Это может быть месть, может, кто-то мстит ей. Но почему — мы узнаем позже», — отметила Успенская.

По словам певицы, в качестве причины такой мести пока «можно рассматривать все варианты».

Успенская также прокомментировала скандал с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». Певица высказала мнение, что ситуация могла сложиться иначе, будь у девочки другие родители.

«Если бы эта девочка не была дочкой Алсу, никто бы даже не обратил внимания», — заявила Успенская.

Напомним, Абрамова стала победителем шестого сезона «Голос. Дети», набрав по итогам зрительского голосования 56,5% голосов. Часть телезрителей усомнились в честности победы дочки Алсу, ссылаясь на «накрутки» в ходе голосования.

Конкурс Евровидение — 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию в Израиле представит Сергей Лазарев с песней «Scream». У певца уже есть опыт выступления на данном конкурсе — в 2015 году он занял на нем третье место.

Как сообщает«Газета.ру», Лазарев перед Евровидением сдал кровь, поскольку организаторы конкурса проводят генетический анализ, пытаясь выяснить, сколько национальностей было среди предков участников.



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