Певица Зара рассказала, как чуть не погибла под обстрелом в Израиле

Певица рассказала об опасности, которой подвергла себя несколько лет назад. По словам Зары, она была беременна, когда отправилась выступать в Израиль, где тогда проходили военные действия.

34-летняя Зара продолжает строить карьеру певицы и очаровывать поклонников своими нарядами. Она также воспитывает сына Даниила, которому на днях исполниться восемь лет, и шестилетнего Максима. Артистка очень любит наследников и часто публикует их снимки в соцсети. Недавно она дала откровенное интервью, в котором вспомнила жуткую историю. Оказалось, что когда певица была беременна, то подвергла себя серьезной опасности.

Несколько лет назад Зара не отказывалась от работы, хоть и ждала ребенка, и отправилась на гастроли в Израиль. Тогда в стране было неспокойно. Во время выступления артистка попала под обстрел, но узнала она об этом только после окончания концерта. «Нам об этом не сказали, сказали только, где бомбоубежище. Мы спокойно провели концерт, только после концерта нам сказали об этом инциденте, чтобы я не волновалась», — пояснила звезда каналу РЕН ТВ.

К счастью, тогда ни сама артистка, ни другие участники коллектива не пострадали. Также в интервью певица отметила, что очень любит своих поклонников. А вот о самом необычном свидании в жизни Зара предпочла не рассказывать. Напомним, что звезда несколько раз была замужем. В позапрошлом году она развелась с отцом своих детей Сергеем Ивановым.



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