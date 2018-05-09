Ольга Бузова вышла замуж. Видео

Несколькими днями ранее поющая телеведущая опубликовала в своем инстаграме снимок с хештегом #счастьелюбиттишину.

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что выходит замуж. Интригующее видео опубликовано в соцсетях.

— Сегодня я, Ольга Бузова, выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента, бродили слухи, собирались сплетни. Но сегодня настал тот день, когда я готова поделиться счастьем со всеми вами. И не спрятать свои чувства, а кричать о них. Друзья, я счастлива. И хочу своим счастьем поделиться, — заявила Бузова.

Однако о том, кто именно стал избранником телеведущей и не является ли это неудачной шуткой, не сообщается. В конце апреля певица опубликовала фото в свадебном платье, заинтриговав поклонников. Она также написала: "Жизнь такая непредсказуемая. Всё может измениться в одно мгновение, но я её за это и люблю".

Отметим, что в своём "инстаграме" певица и телеведущая постит фото с Сейшел, куда, по её словам, уехала на две недели.

Ранее Лайф сообщал, что Бузова станет первой девушкой в России, которая будет искать себе пару через женскую версию нашумевшего шоу "Холостяк". Во время реалити-шоу на героя претендуют сразу несколько участников. Их задача — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий этап. Главный приз проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







