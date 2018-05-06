Светлана Иванова второй раз стала мамой

Звезда сериала "Тест на беременность" намекнула, что у нее уже не один ребенок. Светлана Иванова и ее избранник Джаник Файзиев принимают поздравления от родственников и друзей.

32-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова снова стала матерью. Актриса подарила ребенка своему гражданскому мужу, 56-летнему режиссеру Джанику Файзиеву, очаровательного малыша. Пока что артистка не назвала пол ребенка. Она оставила пост в Инстаграме. «Дети спят, мать в счастье», - лаконично подписала Иванова. Зная, что у звезды кино росла только дочь, поклонники восприняли это сообщение как намек на то, что теперь у Светланы есть еще один малыш.

Светлана восстанавливается после родов. Актриса и ее избранник принимают многочисленные поздравления от родных и близких. Они желают ребенку звездной пары расти здоровым и счастливым, на радость маме и папе.

В начале апреля в СМИ распространилась информация о том, что избранник Светланы был экстренно госпитализирован. Журналисты писали, что Джаника Файзиева доставили в реанимацию одной из столичных клиник. Позднее выяснилось, что эти данные не соответствуют действительности. В киностудии «Кит», возглавляемой Файзиевым, заявили, что он продолжает трудиться. «Джаник пребывает в добром здравии и находится на своем рабочем месте и чутко следит за процессом пост-продакшена нового фильма «Русалка. Озеро мертвых», – сообщили коллеги режиссера и продюсера. Сам Файзиев добавил, что в столь ответственный момент ему просто некогда болеть.

Незадолго до пополнения в семье избранница Джаника Светлана Иванова уехала в Израиль. Ранее друзья пары рассказывали «СтарХиту», что артистка, скорее всего, родит ребенка именно в этой стране. «Там лучшие доктора, медицина на высшем уровне. Но главная причина – она хочет сохранить в тайне это радостное событие, вот и решила улететь подальше от посторонних глаз», – говорили источники в окружении Ивановой и Файзиева.

В феврале звезды начали постепенно готовиться к появлению малыша. Джаник и Светлана потихоньку присматривали мебель для детской, одежду и другие важные вещи. Пол ребенка пара предпочитала держать в строжайшем секрете даже от самых близких людей. В середине января Иванова отправилась в Израиль, чтобы поздравить с днем рождения друга, а оттуда актриса уехала в Иерусалим. Вполне возможно, что тогда Светлана успела побывать и в клинике, где планировала рожать.

Находясь в интересном положении, Иванова посетила программу «Доброе утро», в которой рассказала о сериале «Крепость Бадабер» со своим участием. Актриса предстала перед телезрителями с внушительным животом. Не отказалась Светлана и от приглашения в телешоу «Вечерний Ургант». Ведущий передачи поздравил блондинку с грядущим пополнением в семье и нашел, что она потрясающе выглядит.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев вместе вот уже более пяти лет. Пара не торопится регистрировать отношения. В 2012-м Светлана родила дочь Полину, отцом которой называют Файзиева.



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