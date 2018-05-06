Основателя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к принудительному лечению в психбольнице

06.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Основателя "Смысловых галлюцинаций" приговорили к принудительному лечению в психбольницеМузыкант рассказал, решение о принудительном лечении вынесено на основании того, что он ранее состоял на учете в психбольнице.

Лефортовский районный суд Москвы постановил отправить на лечение в психиатрическую больницу одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина после поножовщины в столичном супермаркете. Об этом сообщает издание E1.

По словам музыканта, он шёл в магазин со своей женой, а у входа к ним пристали трое мужчин, один из которых бывший спецназовец.

— Они кричат жене: "Эй, девчонка", — при мне. Начали приставать к ней, хватать её за руки, — рассказал Бурдин, добавив, что, отбившись от компании, они с женой забежали в магазин. — Но один из них, мой потерпевший, зашёл. Причём пьяный.

После того как обидчик стал оскорблять пару, музыкант взял нож в хозяйственном отделе и нанёс мужчине рану, после чего тот был госпитализирован.

Бурдин объяснил, что к принудительному лечению его приговорили, так как раньше он состоял на учёте в психбольнице из-за нежелания отца отправлять сына в армию.

— Тогда в разгаре была война в Афганистане, и меня могли туда отправить, — признался музыкант.

Как отмечает портал URA.RU, дело было зарегистрировано в Лефортовском районном суде 25 января 2018 года, а решение о принудительном лечении было вынесено 30 марта. 6 апреля защита музыканта подала апелляционную жалобу, однако она ещё не была рассмотрена.

Владимир Бурдин был участником группы "Смысловые галлюцинации" с 1989 по 1993 год.

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