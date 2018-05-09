Фриске решила вернуться на сцену



Сестры – Жанна и Наталья - похожи не только внешне, но и пением: у обеих приятный мягкий тембр. Младшая снова попробует себя в пении и примет участие в благотворительном концерте «Жанна Фриске – Я рядом!», который пройдет 1 октября в Москве – в Театриуме на Серпуховке.

«Мы с Наташенькой планируем спеть дуэтом, – поделился со «СтарХитом» экс-солист группы «Турбомода» Александр Попов. – Давно дружим, живем по соседству и ходим в гости друг к другу. В конце прошлого года предложил сделать что-то совместное. Так родилась песня «Две планеты», записали ее прямо дома. Когда выложил композицию в Сеть, не ожидал такого успеха. Люди писали, что это хит и Наташке надо возвращаться в шоу-бизнес».

Младшая Фриске не выступала на сцене больше десяти лет. Артистка попала в группу «Блестящие» в 2007 году. Тогда на место Ксении Новиковой пришла Наталия Асмолова, которая из-за разногласий с продюсерами продержалась всего три месяца. Срочно понадобился человек. Жанна предложила сестре пройти кастинг. Их мама, Ольга Владимировна, была против.

«Мамуль, пусть попробует, – убеждала старшая Фриске. – Если не понравится, сама сбежит».

Натальи хватило почти на год. Однако гастроли так вымотали новоиспеченную исполнительницу, что она по собственному желанию ушла.

«Мотаться по городам и весям – не мое, – признавалась Наталья «СтарХиту». – Я люблю находиться дома и вести спокойный образ жизни. Слава мне не нужна. Сейчас работаю стилистом и прекрасно себя чувствую».

Ее не раз приглашали выступить на концертах, но певица отвечала отказом. Младшая Фриске не нашла в себе сил выйти на сцену и на первом концерте памяти сестры, который организовал продюсер Алексей Холопцев в ноябре 2016-го. Тогда девушка с мужем Сергеем и родителями присутствовали в качестве гостей.

В этом году все изменилось: совместными усилиями удалось уговорить исполнительницу принять участие в памятном вечере.

«Я очень рад этому, – поделился со «СтарХитом» Холопцев. – Надеюсь, Наташа исполнит несколько песен сестры. Также мы пригласим подругу Жанны Ольгу Орлову. Очень бы хотелось, чтобы присутствовали ее близкие, среди которых – Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров и многие другие».



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