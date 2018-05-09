Иван Ургант приобрел особняк за 7 млн долларов



Шоумен хорошо зарабатывает и с умом использует сбережения, инвестируя в недвижимость. Недавно Иван Ургант приобрел очередной особняк в Подмосковье, его стоимость переваливает за 7 миллионов долларов.

«Ваня всегда был прижимистым в вопросе финансов, – рассказали «СтарХиту» в окружении артиста. – У него даже директора нет! Все переговоры по корпоративным делам ведет сам. С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений».

Новое жилье обошлось в копеечку, ведь коттеджный поселок Горки-10 на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе – место элитное. Земельный участок Вани внушительный – 50 соток. В трехэтажном доме есть зимний сад-холл, гостевой блок, каминная, столовая с выходом на открытую веранду, просторная бильярдная. Семья переехала туда практически сразу, как только все договоры были подписаны.

Известно, что популярный артист владеет жилой площадью не только в родном Санкт-Петербурге, но и по нескольким адресам в Москве.

Урганту принадлежат трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре столицы, шикарные апартаменты на 77-м этаже небоскреба делового центра «Москва-Сити». Плюс неподалеку от нового особняка находится его семейное поместье, строительство которого длилось восемь лет. Но там Урганты прожили недолго. Сейчас в нем крайне редко кто-то появляется.



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