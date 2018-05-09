Михаил Шуфутинский прокомментировал слухи с свадьбе с молодой танцовщицей

У музыканта отношения с танцовщицей из его шоу-балета. По словам Михаила Шуфутинского, он не готов к официальной регистрации брака. Однако роман мужчины со Светланой Уразовой подтвердили некоторые друзья музыканта.

Михаил Шуфутинский никогда не отрицал, что в его жизни была лишь одна любимая женщина - супруга Маргарита. Вместе они прожили более 40 лет, но в 2015 году женщина скончалась. Певец впал в продолжительную депрессию, и спасти его от уныния смогла только новая пассия.

Сам Михаил никак не комментирует роман со Светланой Уразовой, танцовщицей, которая практически всегда выступает с ним на одной сцене. Избранница артиста младше его почти на 30 лет, но кажется, это ничуть не смущает влюбленных. Так, на вечеринке в честь 70-летия артиста, молодая женщина выступала в роли хозяйки.

Представителям программы «Ты не поверишь!» удалось пообщаться с супругой Иосифа Кобзона, которая подтвердила роман Шуфутинского с очаровательной блондинкой.

«Михаила сейчас поддерживают его дети, внуки, семья. Также поклонники по всей стране о нем не забывают. Ну и эта девушка также старается быть рядом», - рассказала Нелли Кобзон.

Влюбленные часто выходят в свет вместе, да и на концертах они неразлучны. Прекрасно понимая, что их кумир обрел личное счастье после семейной трагедии, поклонники Михаила стали готовиться к новости о скорой свадьбе. Однако сам мужчина не спешит официально регистрировать отношения со Светланой.

«Свадьба? Какая еще свадьба? Я пока не готов к свадьбе, да мне это и не за чем. Я еще слишком молод для таких формальностей», - уверенно отметил Шуфутинский, общаясь с журналистами.

По всей видимости, Михаил и Светлана не нуждаются в официальной регистрации брака. Молодая женщина выглядит невероятно счастливой рядом со знаменитым артистом. Она старается как можно реже попадаться на глаза журналистам и не комментирует личную жизнь.

Об избраннице Шуфутинского известно немного. Светлана родилась в 1977 году. У нее есть взрослая дочь, которая поддерживает выбор матери. Танцовщица уже давно выступает вместе с певцом, но роман у них завязался лишь после того, как Михаил стал вдовцом.

13 апреля Шуфутинскому исполнилось 70 лет, но он выглядит намного моложе своего возраста. По словам артиста, он смог сбросить не менее десяти килограммов за последний год. Поклонники связывают внезапное похудение артиста и его увлечение спортом именно с новой любовью музыканта.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







