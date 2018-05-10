Как получить к пенсии 3500 рублей

Нынешнее скромное положение российских пенсионеров стало следствием политики, которую в последнее время проводит государство. Увы, но на пенсионерах продолжают тотально экономить, хоть и данной категории граждан обещают, что вскоре ситуация поменяется.

Свежие изменения, о которых рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, не сулят ничего хорошего пенсионерам. Даже будущим пенсионерам заготовлены неприятные сюрпризы, главным из которых, безусловно, станет повышение пенсионного возраста.

Тем временем, чтобы хоть немного добавить радужных красок в жизнь пенсионеров, нужно рассказать о надбавках, которые полагаются таким гражданам. Зачастую пенсионеры даже не предполагают, что для них предусмотрены всевозможные послабления от государства.

Из статистических выкладок следует, что каждый шестой пенсионный льготник имеет право на надбавку к своей пенсии.

В качестве примера можно обратиться к пенсионеру, который в свое время отработал по горячей сетке и имеет соответственный льготный стаж. Такой человек может запросить перерасчет своей пенсионной выплаты с целью ее увеличения. В настоящее время размеры прибавок варьируются в диапазоне от 200 до 3500 рублей.

Вместе с этим на подобные выплаты претендуют и те, у кого есть дополнительный трудовой стаж на вредном производстве. В этом случае, к слову сказать, следует ознакомиться со списком производств с тяжелыми условиями труда.

В заключение обращаем внимание на важную особенность: для получения перерасчета пенсии человек должен лично обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Так уж выходит, что в наше время получить даже незначительную прибавку к пенсии можно только по требованию.

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