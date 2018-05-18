Армена Джигарханяна госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии

18.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Армена Джигарханяна госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянииАктер и режиссер попал в реанимацию одной из клиник столицы.

Как стало известно порталу iz.ru, артист находится в тяжелом состоянии.  

Актер уже не первый раз попадает в больницу. Последний раз это случилось 26 апреля. Тогда стало известно, что Армен Джигарханян был госпитализирован с инфарктом. Через некоторое время он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже эти данные опроверг друг артиста Артур Согомонян. После прохождения курса лечения актера выписали из больницы.

31 января Кунцевский суд Москвы признал законным развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. В начале декабря Следственный комитет предъявил экс-супруге обвинение в нарушении тайны личной жизни. Ее подозревают в установке аппаратуры для слежки в кабинете своего бывшего мужа и распространении записей с камер наблюдения на телевидении.

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