Подписчики поздравляют Светлану Лободу с рождением второго ребенка

Подписчики певицы считают, что она уже стала второй раз мамой, просто не сообщает об этом общественности. Малыш появился на свет в США, куда Светлана улетела за несколько месяцев до родов.

Многочисленные поклонники Светланы Лободы обратили внимание на ее свежую фотографию, опубликованную на странице в Instagram, где у артистки уже нет округлившегося животика. В связи с этим пользователи сделали вывод, что Лобода уже стала мамой во второй раз, но пока скрывает эту новость от общественности. В кадре артистка запечатлена со старшей дочерью Евангелиной. К слову, официальных подтверждений этой новости от представителей знаменитости пока не поступало.

Слухи о беременности артистки появились довольно давно, но все домыслы поклонников Светлана игнорировала и мастерски скрывала свое положение. Лишь в марте этого года Лобода официально объявила о беременности. За несколько месяцев до родов знаменитость улетела в Лос-Анджелес, где продолжала работать. Засиживаться подолгу в декрете звездная мамочка не намерена, уже в июне она вернется к работе, чтобы успеть подготовиться к концертам, который запланированы на осень.

Отметим, что отца ребенка Лобода не называет, однако в Сети упорно ходят слухи о том, что у певицы роман с солистом немецкой группы Rammstein – 55-летним Тиллем Линдеманном. Об их отношениях заговорили еще летом прошлого года, когда знаменитый музыкант ни на шаг не отходил от певицы во время музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Лобода же хранит молчание, однако недавно косвенные подтверждения ее отношений с музыкантом все-таки появились, когда Светлана пришла на музыкальный фестиваль Coachella в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

В начале апреля поклонники рассмотрели на безымянном пальце Светланы роскошное кольцо с внушительным драгоценным камнем. Некоторые считают, что отец ребенка сделал Лободе предложение руки и сердца, а значит свадьба не за горами. Напомним, что от отношений с Андреем Царем певица воспитывает дочь Евангелину. В апреле этого года ей исполнилось семь лет.



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