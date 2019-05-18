Ассоциация менеджеров России предлагает дать 20 мая выходной фанатам «Игры престолов»



Руководителям коллективов, где трудятся поклонники телесериала «Игра престолов», нужно рассмотреть возможность дать сотрудникам выходной на 20 мая, если это позволяет специфика предприятия. Такое предложение в интервью Федеральному агентству новостей озвучил заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

Ранее СМИ сообщили о том, что, по оценкам Института трудовых ресурсов, почти 11 миллионов американцев планируют под различными предлогами пропустить работу в понедельник, 20 мая, или использовать имеющиеся отгулы сразу после выхода заключительной серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».

Комментируя перспективы возможного саботажа начала рабочей недели со стороны российских фанатов нашумевшей телесаги, Вадим Ковалев процитировал итальянского философа Никколо Макиавелли.

«Если не можешь победить толпу — возглавь ее», — привел собеседник ФАН слова мыслителя.

«Выходу таких сериалов противостоять невозможно, поэтому почему бы не сделать из этого какой-то маленький тимбилдинг, как-то это обыграть и лишний раз показать сотрудникам, что работодатель к ним прислушивается, ценит и любит такими, какие они есть», — рассказал Вадим Ковалев.

По мнению представителя Ассоциации менеджеров, принимать решение о легализации отдыха «по такому лирическому поводу» руководителям компании следует, руководствуясь спецификой организации и соображениями об эффективности труда сотрудников, которые оказались преданными зрителями последнего сезона.

«Ну посмотрел человек последние серии, с утра он еле-еле приходит на рабочее место, спички в глаза вставляет, хочет спать. Он находится физически на рабочем месте, но работает ли он полноценно? Да нет, конечно, а, скорее всего, делает вид», — отметил эксперт.

По словам Ковалева, если нет производственной необходимости в присутствии сотрудника на рабочем месте, он может поменяться с коллегой, равнодушным к битве за Железный трон, или отработать в вечернюю смену.

«Это все — про нормальные взаимоотношения и понимание в коллективе. Что такое нормальная корпоративная культура? Это значит, что работодатель прислушивается к мнению своих сотрудников. И если работники смотрят сериал, то пусть они смотрят. Я бы призвал идти навстречу сотрудникам, чтобы они работали эффективнее», — добавил Ковалев.

Заместитель директора Ассоциации менеджеров России также привел пример прошлогоднего чемпионата мира по футболу, когда многие российские компании оборудовали фан-зоны для своих сотрудников прямо в офисах.

«Руководители понимали, что сотрудники все равно будут смотреть, переживать и постоянно дергаться, какой там счет и как сыграли наши. Почему бы не показать, что руководство тоже любит футбол. Это не какие-то там серые кардиналы или бездушные менеджеры, это живые люди. И многие компании, я знаю, вполне успешно этот чемпионат пережили и остались очень довольны», — отметил представитель Ассоциации.

Вадим Ковалев отметил, что есть сферы деятельности, где рассматривать такой вопрос нецелесообразно.

«Мы прекрасно понимаем, что если мы едем на автобусе, приходим в поликлинику или в школу, то нам очень хочется, чтобы, соответственно, водитель, врач и учитель были на месте».

Он также поделился, что сериал косвенно обсуждается руководителями компаний — членов организации даже на заседаниях комитетов Ассоциации.

«У нас более широко это рассматривается — не конкретно последний сезон этого сериала. Скорее мы говорим про то, как сделать сотрудников более лояльными и вовлеченными. Не когда работник приходит в офис и смотрит на часы в ожидании окончания рабочего дня, а когда он вовлечен в бизнес-процесс, когда у него есть инфраструктура, которая позволяет ему трудиться эффективнее, соответственно, компания работает эффективнее и получает больше прибыли. А бизнес, собственно, ради этого и существует», — подытожил Ковалев.

Ассоциация менеджеров России представляет собой одно из крупнейших деловых объединений. Среди директоров компаний, входящих в состав организации, которые в первую очередь могут разрешить своим сотрудникам отдохнуть после ожесточенных экранных сражений, руководители «Роснано», «М.Видео», «СТС-медиа», «Яндекс», «Почта Банк», Mail.ru Group, KFC и других.

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения 14 мая обнародовал данные о том, что каждый десятый (12%) россиянин смотрит созданный по мотивам цикла романов Джорджа Мартина сериал. При этом 71% опрошенных россиян не смотрели и не планируют смотреть «Игру престолов», говорится в материалах ВЦИОМ.



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