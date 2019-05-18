Клип Лазарева вошел в топ-5 по просмотрам на канале Евровидения

Видеоклип на композицию Scream певца Сергея Лазарева, с которой он представляет Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», вошёл в топ-5 самых просматриваемых на официальном YouTube-канале конкурса.

Ролик Лазарева посмотрели более 3,314 млн раз.

При этом лидером по просмотру стал клип представительницы Мальты Микелы Паче на песню Chameleon, который посмотрели более 9,3 млн раз.

На втором месте находится певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade (9,2 млн), на третьем — итальянский артист Мамуд с песней Soldi (4,2 млн).

Ранее стало известно, что Лазарев выступит в первой части финала Евровидения в субботу, 18 мая.

Российская певица Юлия Самойлова в беседе с ФАН выразила мнение, что выход Лазарева в финал конкурса является заслугой всей команды постановщиков.



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