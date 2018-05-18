Кулинарные изыски жены Левы из «Би-2» довели его до больничной койки

Егор Ботник, более известный как Лева из "Би-2" попал в одну из московских больниц.

Солист группы «Би-2» Лёва на днях прилетел в Москву из отпуска, который провел вместе с семьей в Испании. По дороге из аэропорта певец и его жена, по всей видимости, не успели закупить продукты в магазине. К счастью, в холодильнике у них оставалась рыба, которую супруга музыканта и решила приготовить на ужин.

Карп получился настолько вкусным, что Егор проглотил не только язык, но и пару рыбьих костей. Кулинарный изыск супруги вышел Лёве боком – ему понадобилась срочная врачебная помощь. В результате артист был доставлен в одну из столичных клиник. Об этом инциденте 45-летний Ботник поведал поклонникам у себя в аккаунте.

Лёва рассказал, что после отпуска в его холодильнике, можно сказать, «мышь повесилась», и, кроме карпа, там ничего не оказалось. Он признался, что не любит рыбу, но у жены Аси так вкусно получился жареный карп, что он запамятовал, что в нем много костей. Он поблагодарил медиков Университетской клинической больницы №1, которым удалось филигранно извлечь из горла пару костей.

Музыкант воспринял инцидент с изрядной долей иронии, однако его поклонники все-таки всполошились. Они попросили Егора в будущем быть более осторожным, так как такие вещи могут привести к печальным последствиям. Нашлись и шутники, которые посоветовали Лёве перед тем, как есть костлявую рыбу, застраховать свои связки и горло на миллиарды долларов: «Тогда вам будут страховщики напоминать, что нельзя кушать так безответственно».



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