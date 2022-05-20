В Роспотребнадзоре предупредили о следующей волне коронавируса

Russf Май 20, 2022 Интересное

Наталья Пшеничная, замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила, что коронавирус по своим свойствам стал очень похож на сезонные вирусы. В связи с этим следующая волна вируса ожидается осенью вместе с другими респираторными заболеваниями.

Наиболее эффективным способом защиты от заражения остается вакцинация. Руководитель научного центра имени Гамалеи рекомендует сочетать вакцины для получения наилучшего результата. Он советует делать инъекцию вакцины, после чего ревакцинироваться назальным препаратом.

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