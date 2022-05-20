Кинотеатр Okko перешел новому владельцу

Russf Май 20, 2022 Интересное

Руководство Сбербанка решило продать часть своих активов, среди которых оказался и популярный среди россиян онлайн-кинотеатр Okko. Сообщается, что новый владелец не связан с группой Сбера, и предыдущий собственник не имеет рычагов влияния на компанию.

Также новый владелец кинотеатра не попадает по антироссийские санкции, что было одним из самых главных условий сделки. Предполагается, что смена владельца не затронет коммерческие и технологические условия, действующие в отношении текущих клиентов сервиса.

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