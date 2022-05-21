В России могут начать строить типовые поселки

В связи с тем, что против России были введены санкции, произошли перебои в поставках стройматериалов. Это отразилось на темпах строительства многоквартирного жилья.

Представители Минстроя считают, что это в свою очередь наложит отпечаток на выполнение национального проекта. А именно к 2030 году не удастся ввести в эксплуатацию 120 млн кв.м жилья, как планировалось согласно проекту. Поэтому было принято решение рассмотреть возможность малоэтажной застройки. Таким образом, в России может появиться федеральный проектный центр. Предполагается, что он будет курировать создание типовых поселков в регионах.

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