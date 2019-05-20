

Результаты «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил основное правило конкурса.

Стоит отметить, что самое главное правило «Евровидения» — представление новой песни. Однако Лоуренс выступил с песней, которую уже исполнял до этого в 2017 году. Видео с точно такой же песней, которую он исполнил на Евровидении, опубликовал на YouTube-канале один из пользователей.

На видеозаписи с репетиции видно, как победитель Лоуренс поет свою песню, однако запись датируется 9 июня 2017 года. Этот факт может стать причиной для аннулирования итогов.

Накануне Лоуренс набрал в песенном конкурсе 492 балла и стал победителем.



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