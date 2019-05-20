Результаты «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

20.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Результаты «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Результаты «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил основное правило конкурса.

Стоит отметить, что самое главное правило «Евровидения» — представление новой песни. Однако Лоуренс выступил с песней, которую уже исполнял до этого в 2017 году. Видео с точно такой же песней, которую он исполнил на Евровидении, опубликовал на YouTube-канале один из пользователей.

На видеозаписи с репетиции видно, как победитель Лоуренс поет свою песню, однако запись датируется 9 июня 2017 года. Этот факт может стать причиной для аннулирования итогов.

Накануне Лоуренс набрал в песенном конкурсе 492 балла и стал победителем.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Результаты «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,229