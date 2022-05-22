Врач скорой помощи рассказал об опасных травмах

Russf Май 22, 2022 Интересное

Врач скорой помощи Петр Давыдов рассказал о том, какие травмы являются самыми опасными для человека. По его словам, наибольшую опасность представляет из себя травма головы, особенно когда имеет место обильное кровотечение из раны. Врач отметил, что такие травмы требуют неотложной помощи. Кроме того, впоследствии необходимо наблюдать за состоянием пациента.

Также Давыдов обратил внимание на опасность травм, при которых повреждаются конечности. Он подчеркнул, что неестественное положение конечности является поводом для вызова «скорой».

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