10 звезд, комплексующих из-за своей внешности

Звезды вызывают у нас восхищение. Кажется, внешний вид и образ каждой из них совершенен, начиная от роскошной прически до идеальной фигуры.

Но знаменитости тоже люди: кто-то из них недоволен своей кожей, а кого-то еще в школе дразнили за оттопыренные уши.

Не веришь? Наша редакция решила рассказать о комплексах популярных личностей.

1. Вера Брежнева

Глядя на певицу, не скажешь, что у нее могут быть какие-то комплексы. Но еще в школе Вера стеснялась своего высокого роста, поэтому постоянно сутулилась.

Вот только на кастинге ей сказали, что в «ВИА Гру» горбатых не берут, после чего девушке долго и упорно пришлось работать над своей осанкой.



2. Кира Найтли

Актриса всегда стеснялась своей маленькой, почти мальчишеской груди. Тем не менее пластические операции — это не для нее.

3. Анфиса Чехова

Телеведущая нисколько не переживает из-за своего лишнего веса, зато ужасно ненавидит веснушки. Поэтому звезда никогда не появляется на публике без толстого слоя макияжа.



4. София Ротару

Знаменитая певица запрещает фотографировать себя в профиль. Виной тому — второй подбородок, который отравляет ей всю жизнь.



5. Джулия Робертс

В детстве актрису дразнили из-за ее огромного рта, хотя сейчас ее широкой улыбкой очаровываются все.

С возрастом у нее появилась другая проблема: темные круги и мешки под глазами, с которыми Робертс очень сложно бороться.

6. Кристина Орбакайте

В юности Орбакайте переживала из-за своего длинного носа, но пластический хирург решил эту проблему.

Сейчас же певицу волнуют якобы слишком полные ноги, которые она постоянно скрывает под брюками.

7. Кэмерон Диас

Актриса часто шутит, что может сэкономить на бюстгальтерах, всё равно у нее грудь почти нулевого размера.

Но в детстве ее мучила совершенно другая проблема — Кэмерон дразнили за слишком большой рот.

8. Кристен Стюарт

Девушка считает себя очень худой, поэтому часто скрывает костлявую фигуру под мешковатой одеждой.

А еще актриса излишне комплексует из-за своих больших ушей, которые пытается всячески прятать.

9. Джессика Альба

Джессике не нравятся ее широкие бедра. На самом деле не такие они и большие, но, как актриса сама призналась, она уже много лет безуспешно борется с целлюлитом.

10. Клаудия Шиффер

Высокий рост — это главная фишка модели, но в детстве она страдала из-за этого. Одноклассники дразнили ее Дылдой и Шпалой, хотя сейчас Клаудия вполне может не переживать из-за этого.

Кто-то легко справляется со своими комплексами, а кому-то они отравляют жизнь настолько, что человек впадает в депрессию.

Как видишь, недостатки есть у всех, так что не стоит сильно переживать из-за того, что ты не в силах изменить.

А у тебя есть комплексы по поводу внешности? Если да, то как ты с ними справляешься? Обязательно расскажи нам об этом и поделись статьей с другими.



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