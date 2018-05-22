10 звезд, комплексующих из-за своей внешности

22.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезды вызывают у нас восхищение. Кажется, внешний вид и образ каждой из них совершенен, начиная от роскошной прически до идеальной фигуры.

Но знаменитости тоже люди: кто-то из них недоволен своей кожей, а кого-то еще в школе дразнили за оттопыренные уши.

Не веришь? Наша редакция решила рассказать о комплексах популярных личностей.

1. Вера Брежнева
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиГлядя на певицу, не скажешь, что у нее могут быть какие-то комплексы. Но еще в школе Вера стеснялась своего высокого роста, поэтому постоянно сутулилась.

Вот только на кастинге ей сказали, что в «ВИА Гру» горбатых не берут, после чего девушке долго и упорно пришлось работать над своей осанкой.


2. Кира Найтли
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиАктриса всегда стеснялась своей маленькой, почти мальчишеской груди. Тем не менее пластические операции — это не для нее.

3. Анфиса Чехова
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиТелеведущая нисколько не переживает из-за своего лишнего веса, зато ужасно ненавидит веснушки. Поэтому звезда никогда не появляется на публике без толстого слоя макияжа.

4. София Ротару
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиЗнаменитая певица запрещает фотографировать себя в профиль. Виной тому — второй подбородок, который отравляет ей всю жизнь.

5. Джулия Робертс
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиВ детстве актрису дразнили из-за ее огромного рта, хотя сейчас ее широкой улыбкой очаровываются все.

С возрастом у нее появилась другая проблема: темные круги и мешки под глазами, с которыми Робертс очень сложно бороться.

6. Кристина Орбакайте
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиВ юности Орбакайте переживала из-за своего длинного носа, но пластический хирург решил эту проблему.

Сейчас же певицу волнуют якобы слишком полные ноги, которые она постоянно скрывает под брюками.

7. Кэмерон Диас
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиАктриса часто шутит, что может сэкономить на бюстгальтерах, всё равно у нее грудь почти нулевого размера.

Но в детстве ее мучила совершенно другая проблема — Кэмерон дразнили за слишком большой рот.

8. Кристен Стюарт
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиДевушка считает себя очень худой, поэтому часто скрывает костлявую фигуру под мешковатой одеждой.

А еще актриса излишне комплексует из-за своих больших ушей, которые пытается всячески прятать.

9. Джессика Альба
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиДжессике не нравятся ее широкие бедра. На самом деле не такие они и большие, но, как актриса сама призналась, она уже много лет безуспешно борется с целлюлитом.

10. Клаудия Шиффер
10 звезд, комплексующих из-за своей внешностиВысокий рост — это главная фишка модели, но в детстве она страдала из-за этого. Одноклассники дразнили ее Дылдой и Шпалой, хотя сейчас Клаудия вполне может не переживать из-за этого.

Кто-то легко справляется со своими комплексами, а кому-то они отравляют жизнь настолько, что человек впадает в депрессию.

Как видишь, недостатки есть у всех, так что не стоит сильно переживать из-за того, что ты не в силах изменить.

А у тебя есть комплексы по поводу внешности? Если да, то как ты с ними справляешься? Обязательно расскажи нам об этом и поделись статьей с другими.

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