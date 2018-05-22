«Копия папы»: Младшая дочь Аршавина получила массу комплиментов

22.05.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Копия папы": Младшая дочь Аршавина получила массу комплиментов
Пользователи Интернета пришли в абсолютный восторг от снимка младшей дочери Андрея и Алисы Аршавиных Есении. Комментаторы сошлись во мнении, что ребенок очень похож на своего отца.

Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье.

Как бы то ни было, футболист счастливо живет в браке с бывшей журналисткой Алисой Казьминой и, кажется, никакие слухи о мимолетных романах Андрея Аршавина на стороне не могут поколебать этот союз. Доказательством этому служат милые семейные фото, появляющиеся в Сети.

В частности, Алиса Аршавина поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками младшей дочери футболиста Есении. Для кадра девочку нарядили в чрезмерно большую для нее бейсболку. "Наша кукла, Есенечка", – подписала фотографию счастливая мать.

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