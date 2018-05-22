Умерла 102-летняя американская актриса Патриша Морисон

В возрасте 103 лет умерла американская актриса Патриша Морисон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Наибольшую известность Морисон получила, выступая на Бродвее. Её дебют пришёлся на 1933 год. Через некоторое время её заметили скауты Paramount Pictures, с которыми она впоследствии подписала контракт. Однако особых успехов в кинематографе она так и не сыскала. Во время Второй мировой войны она вместе с другими знаменитостями того времени участвовала в развлекательных шоу для армии США и её союзников в Европе.

Её возвращение на Бродвей в 1948 году стало триумфальным: актриса играла в таких мюзиклах, как "Целуй меня, Кэт", "Король и я". Эти постановки имели оглушительный успех в Штатах, а "Целуй меня, Кэт" показывали не только на родине Морисон, но и в Великобритании.

После того как она оставила актёрскую карьеру, Морисон занималась живописью и несколько раз устраивала выставки своих работ в Лос-Анджелесе. Патриша ни разу не была замужем и скончалась в это воскресенье в своём доме в Городе ангелов.



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