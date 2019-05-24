Исаева заинтересовалась дорогим имуществом Началовой



Со дня смерти Юлии Началовой прошло больше 2х месяцев. Родные разбирают шкафы – певица была модницей. На часть ее имущества претендует пресс-атташе Анна Исаева.

Многие знакомые и друзья певицы надеются получить на память что-то из ее шикарного гардероба. Началова знала, что артист должен удивлять, поэтому не экономила на нарядах и всегда соответствовала дресс-коду мероприятия. В ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками.

С просьбой подарить что-то из одежды эстрадной дивы к ее родителям обратились несколько подруг. "Юля очень любила сумки, у нее целая коллекция, – цитирует Анну Исаеву Sobesednik. – Она буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две – малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".

Исаева, конечно, достойна получить что-то на память, потому что много сделала для певицы. Началова считала ее сестричкой и очень доверяла. Анна практически стала членом семьи артистки и даже заботы по организации похорон Юли взвалила на себя.

Что касается роскошных концертных платьев звезды, то их в свою коллекцию с удовольствием взял бы историк моды Александр Васильев. У него уже есть наряды Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и других великих див.

Стоит заметить, что мать певицы Жанны Фриске сохранила все ее вещи и ничего никому не отдала. "В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали, хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать..." – написала она в послании к умершей дочери.



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