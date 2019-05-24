10 актеров, создавшие образы лучших экранных роботов

Добавив к актерскому мастерству немалую порцию терпения в преодолении трудностей во время съемок, актеры получают незабываемые роли!

Лок Мартин

Режиссер Роберт Уайз снял один из самых значимых в кинофантастике фильмов – «День, когда остановилась Земля». Ключевой фигурой в нем был робот Горт, которого и сыграл Лок Мартин. Это огромная человекоподобная машина, уничтожающая боевую технику, но не трогающая людей. Мартин справился с непростой ролью, благодаря своему росту, который составлял 2,31 метра.

Энтони Дэниелс

Этот британский актер сыграл робота С-3РО во всех частях фильма «Звездные войны». Он рассказывал, что костюм у него был тяжелый и громоздкий, влезать в него было неудобно. Энтони ежедневно ходил в спортзал, чтобы оставаться стройным, но сильным, и справиться с ролью робота.

Кенни Бейкер

Рост актера составлял 112 сантиметров, что позволило ему сыграть роль любимого многими робота – R2-D2 в «Звездных войнах». И вот у него работа была не особо сложной. Он рассказывал, что ему не надо было управлять астромеханическим дроидом, надевать и снимать костюм было легко.

Иэн Холм

Он сыграл роль андроида Эша в научно-фантастическом фильме «Чужой» режиссера Ридли Скотта. Одним из интересных моментов в фильме стала сцена разрушения робота. Она же была непростой с точки зрения съемок и актерской работы. Иену пришлось постараться, так как во время съемки использовали его собственную голову. Холм просунул ее в дыру в столе, в каждом дубле режиссер вливал актеру в рот молоко, которое вытекало, стоило только заговорить.

Хэйли Джоэл Осмент

Актер получил роль робота-мальчика по имени Дэвид в фильме Стивена Спилберга «Искусственный разум». По словам Хэйли, это была непростая работа, так как мальчик, созданный андроидом, постепенно должен был обретать больше человеческих черт.



Робин Уильямс

Один из самых трогательных роботов в нашем списке. По сюжету фильма «Двухсотлетний человек» люди дошли до такого уровня технологического прогресса, что стали заводить дома роботов, а не кошек. Одна из семей купила робота Эндрю, историю которого показывают на протяжении 200 лет. Робин Уильямс гениально справился с ролью, показав, как робот постепенно становится человечнее снаружи и внутри.

Рутгер Хауэр

Актер сыграл непростую роль лидера репликантов по имени Рой Батти в ленте «Бегущий по лезвию». Режиссер Ридли Скотт взял его, даже не встречаясь лично, но видя, как он работал в других проектах. Рутгер показался ему реальным воплощением сверхчеловека. Актер же считает, что роль оказалась одной из самых значимых в его жизни, так как помогла изменить мышление.

Брент Спайнер

Сначала роль андроида-лейнтенанта Дэйта хотели отдать другому актеру, но потом создатели фильма «Звездный путь: Следующее поколение» передумали. И, как оказалось, не зря. Роль стала одной из самых известных для Спайтера.

Питер Уэллер

Конечно же, нужно обязательно упомянуть фильм «Робокоп», в первых двух частях которого главного персонажа сыграл Питер Уэллер. Участвовать в третьей части он не стал, так как его не устроил сценарий.

Арнольд Шварценеггер

По словам актера, ему было непросто воплотить образ Т-800 в фильмах о Терминаторе. Это был не совсем робот, а машина. Ему нужно было говорить, стрелять, совершать все остальные действия именно как машина. С развитием сюжета Т-800 менялся, обретая качества человека, что приходилось учитывать в своей работе Арнольду.



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