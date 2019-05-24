Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Недавно Яна Рудковская призналась, что, если бы не встретила своего мужа Евгения Плющенко, то хотела бы быть с Димой Биланом. Яна рассказала, что у нее был роман с певцом, когда он только начинал раскручиваться. В 2005 году умер предыдущий продюсер артиста Юрий Айзеншпис и Билан начал сотрудничать с Рудковской. С ее поддержкой певец дважды съездил на конкурс Евровидение и стал первым россиянином, победившим на нем.

«Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — заявила Рудковская, отвечая на вопрос, с кем бы она могла бы встречаться.

Сейчас Яна и Дима - хорошие друзья и коллеги, Билан даже стал крестным отцом сына Плющенко Саши и часто приходит в гости. О личной жизни самого певца мало что известно: до середины 2000-х он встречался с моделью Еленой Кулецкой и даже обещал на ней жениться в случае победы на Евровидении, но в итоге пара рассталась. Ему так же приписывают романы с оперной певицей Юлией Лима, бывшей участницей «Голоса» Юлией Терещенко и артисткой Полиной Гудиевой, но никаких комментариев сам Билан на этот счет не дает.

После откровений Рудковской певец поспешил заявить, что это была не сумасшедшая взаимная влюбленность друг в друга, а в перемены и в новый этап судьбы, с которой она у него ассоциировалась как продюсер.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







