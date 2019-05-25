Джордж Мартин озвучил дату выхода книги «Ветра зимы»



Американский писатель Джордж Мартин в своём блоге рассказал, что «Ветра зимы» — предпоследняя часть саги «Песнь льда и пламени» — будет закончена к лету 2020 года.

При этом он пообещал презентовать её на церемонии вручения премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

«Если я не привезу с собой в Новую Зеландию «Ветра зимы», вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать», — добавил Мартин.

Ранее сообщалось, что поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию с требованием переснять восьмой сезон сериала.

По мнению фанатов саги, сценаристы не сумели достойно завершить историю о приключениях жителей Семи Королевств.



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