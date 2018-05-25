Несколько женщин заявили о домогательства со стороны Моргана Фримена

Сразу восемь женщин обвинили Моргана Фримена в неподобающем поведении и домогательствах. Как сообщает телеканал, из 16 женщин, с которыми пообщались журналисты, восемь заявили, что Фримен домогался их во время съёмок, другие отметили, что стали свидетелями «неподобающего поведения» актёра.

Ранее совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США лишил членства в организации американского актёра Билла Косби и режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов.



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