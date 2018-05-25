Экс-ухажера Ольги Бузовой уличили в работе в эскорте. Видео

Роман Гриценко заявил, что все сказанное телеведущим неправда. На съемках одного из выпусков Влад Кадони намекнул, что парень ранее перенес пластическую операцию на лице, а также работал в эскорте. Участник телестройки пришел в бешенство.

На телепроекте «Дом-2» очень многие участники скрывают свое темное прошлое. Однако в ходе беседы ведущим удается узнать некоторые тайны ребят. Как стало ранее известно, некоторые девушки работали в эскорте, так как им очень нужны были деньги на жизнь. Но наибольшим удивлением для всех присутствовавших в студии оказался тот факт, что Роман Гриценко также был задействован в подобном бизнесе. Это известие сильно возмутило Ольгу Бузову, к которой у парня есть симпатии.

Во время съемок очередного выпуска Влад Кадони сообщил, что ему известно о предыдущей работе 23-летнего Гриценко.

«Я говорю о том, что ходят слухи, что Роман до пластической операции занимался эскортом», - отметил ведущий реалити-шоу.

«Я понял, мне скидывали скрины, что там сидит парень, похожий на меня», - попытался оправдаться Роман. Ольга Бузова, присутствовавшая при разговоре, не могла поверить своим ушам. Гриценко начал возмущаться и ругаться, а затем и вовсе покинул студию. По реакции Романа телеведущие сделали вывод, что сказанное о нем – это правда.

Судя по всему, Ольга была очень разочарована такой информацией о своем поклоннике. А на Кадони обрушились с критикой, оставляя комментарии в его микроблоге. «Влад, почему ты всегда пытаешься унизить Ромку в глазах Оли? Зачем? Сплетни необоснованные собираешь? Неприятно было смотреть. Рома, молодец, что ушел и не стал чушь твою слушать», «Влад, если ваше осведомленность ограничивается скринами Инстаграма, лучше бы молчать! И не обвинять человека без оснований! Оснований никаких нет!», «Оговор - страшная вещь. Бузову не жаль, с нее все как с гуся вода, а вот юнца Ромашку жаль», - обсуждали поступок Влада в Сети.

Напомним, что Ольга отвернулась от Романа, потому что поймала его на флирте с Лерой Хроминой. После этого он начал сильно страдать и пытаться обратно вернуть расположение Ольги. «Я совершил много ошибок и в этом виноват только я, - отметил Гриценко. - Свой шанс я упустил, но я выбираю девушку по сердцу, пусть даже она будет для меня недостижимой», - отметил участник «Дома-2». Судя по всему, их отношения с Ольгой стали лучше, но она все равно относится к нему с опасением.

Смотрите 24 мая 2018 в эфире #Дом2 #ТНТ Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 22 Май 2018 в 1:44 PDT

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