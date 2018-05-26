Друг Армена Джагарханяна рассказал, как телешоу убили его здоровье



Степан Пучинян волнуется за давнего друга. По его словам, он давно отговаривал Армена Борисовиа связываться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Режиссер переживает за актера, снимавшегося в некоторых его фильмах.

Вся страна обсуждает конфликт в семье Армена Джигарханяна. Режиссер оформил развод с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской в прошлом году. Однако телеканалы, которые поняли, какие рейтинги им делают сюжеты о Джигарханяне, продолжают снимать передачи об этой истории. Друг режиссера Степан Пучинян работал с актером много лет назад, а потом был знаком с Виталиной. Деятель кино поделился своей точкой зрения на сложившуюся ситуацию.

«Я знал Армена еще до «Тайн мадам Вонг». Для съемок мне нужен был комиссар гонконгской полиции, яркая личность, вот его и пригласил. Сейчас я очень переживаю за него. Несколько лет назад я Армена предостерегал по поводу Виталины, чтобы он на ней не женился. Но Армен не любил, когда ему советовали. В результате его угробили телепрограммы о личной жизни», - заявил Степан Филиппович.

Картина «Тайны Мадам Вонг» вышла на экраны в 1986 году. Армен Борисович сыграл главную роль комиссара Томпсона. Во время работы над фильмом у Пучиняна были финансовые трудности.

«В 1984 году меня познакомили с председателем Госкино Казахстана Канатом Саудабаевым. Он согласился профинансировать картину. Но с одним условием: герой, второй помощник капитана, должен был быть казахом. Я предложил Талгата Нигматулина. Канат согласился, Нигматулин тоже. Сказал: «Сейчас я лечу в Таллин, а на обратном пути примеряю морской мундир». А через пару дней узнаю, что его убили. Уже хотел отказаться от фильма, но вспомнил о боксере Серике Конакбаеве, серебряном призере Олимпийских игр. Наверху остались довольны, потому что он был национальным героем. Сейчас Серик министр спорта Казахстана», - вспоминал Степан Филиппович в беседе с «Экспресс-газетой».

Напомним, что новости о госпитализации Армена Борисовича появляются чуть ли не каждую неделю. Однако часто слухи весьма преувеличены и недостоверны. Окружающие Армена Борисовича стараются не комментировать подробно его состояние. «Говорить о том, что у него был инфаркт и кома… Это неправда. Видимо, кому-то это было нужно для рейтинга», – ранее заявлял подчиненный Джигарханяна журналистам.

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