Виктория Боня считает «Дом-2» тяжелой работой



Ведущая и актриса дала рекомендации студентам. Во время мероприятия Виктория Боня вспомнила о проекте, который прославил ее на всю страну. Звезда заявила, что популярность заставляет чувствовать ответственность, а также отдала должное рейтингу «Дома-2».

В среду 38-летняя Виктория Боня встретилась со студентами Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино». Звезда поделилась секретами с будущими профессионалами медиаиндустрии. Виктория рассказала о том, как добиться желаемого, а также вспомнила о начале своей карьеры и поделилась планами на будущее.

Во время мероприятия речь зашла и о реалити-шоу «Дом-2», после которого Виктория стала известной. Она была участницей телестройки около года – с 9 мая 2006-го по 12 апреля 2007-го. В последние годы Боня крайне редко говорит об этом опыте, так как сейчас у нее много других проектов и планов.

«Многие не хотели признавать нишу реалити, причем не только в России, но и на Западе. Возьмем самый известный пример – Ким Кардашьян, от которой в первое время отрекались, говорили: «Да кто она вообще такая?» При этом Ким сделала головокружительную карьеру и зарабатывает хорошие деньги, – рассказала телезвезда. – Потому что ниша реалити – самая мощная. Я поняла это спустя много лет. Даже у певцов и актеров не такая большая аудитория. Кто смотрит реалити? Дети, подростки, взрослые, бабушки и дедушки. Вся семья».

Виктория отметила, что зачастую многие смотрят реалити-шоу за компанию и поневоле вникают в детали. К самой Боне, бывало, подходили мужчины, которые говорили, что знают ее, так как их жены следят за «Домом-2».

«Узнаваемость от реалити, конечно, гораздо больше. Почему я пошла на этот проект? Мне было интересно узнать, почему люди смотрят эти шоу годами и знают имена. Моя сестра смотрела, подруга, – вспомнила Виктория. – Я говорила: «Послушай, тебе не стыдно?» Мне казалось это немножко зазорным. А подруга отвечала: «Нет, у них такие большие рейтинги». Когда я услышала слово «рейтинг», то решила пойти и посмотреть, что это такое, и узнать, как все работает изнутри».

Изначально Боня планировала остаться только на лето. Но в итоге задержалась на больший срок. Тогда Виктория даже не думала, какую популярность приобретет после участия.

«То, как устроен этот проект, безусловно, гениально. Это такая денежная машина, которая приносит доход участникам и продюсерам. И заметьте, что шоу идет уже столько лет. Я ушла примерно 12 лет назад, но до сих пор помнят и узнают. Иногда подходит молодая девушка и говорят: «Виктория, я выросла на ваших передачах». Если честно, это как: «Моя бабушка выросла на ваших фильмах или песнях», – поделилась знаменитость.

Ведущая отметила, что многие звезды телестройки настолько полюбились зрителям, что за ними следят миллионы. В качестве примера Виктория привела Ольгу Бузову. По мнению Бони, участие в реалити-шоу предполагает заботу об аудитории.

«Популярность – это большая ответственность. Ты уже не можешь жить такой же жизнью как и до этого. Поэтому не знаю, пошла бы я сегодня на проект или нет, – рассказала Виктория. – Тогда мне было 20 с чем-то лет, у меня были другие приоритеты. Мне хотелось пробовать и изучать жизнь. А сейчас я мама, у меня есть дочка шести лет… Жалею ли я? Нет, в этом нет смысла. Вообще, жалость – это самое бесполезное чувство».

Боня добавила, что участие в реалити-шоу можно сравнить с настоящей работой. Многим зрителям только кажется, что по ту сторону экрана ничего не делают. Поэтому Боне пригодились знания, которые ей дали в институте во время обучения по специальности «телерадиожурналистика». Но и на «Доме-2» звезда тоже получила определенный багаж знаний, это касается, в частности, работы с суфлером с наушником в ухе.

«Тебе говорят в ухо громким голосом, ты должен сохранять лицо, передавать интонацию, если человек ошибся, то делать вид, что ничего не произошло… Всему этому я научилась на телестройке», – заключила Боня.



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